24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مساعدة وزير الخارجية الاميركية تزور لبنان وفرصة دولية لتجنيبه الحرب
Lebanon 24
26-10-2023
|
22:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ان أي جديد بارز لم يطرأ على المشهد الميداني جنوبا كما على المشهد السياسي داخليا، فان اوساطا ديبلوماسية معنية بمتابعة المعطيات التي يجري تداولها في شأن الوضع الناشئ على الحدود الجنوبية مع إسرائيل لفتت الى ان الأسبوع المقبل قد يحمل دلالات مهمة وبارزة لجهة تبين تطور مسار المواجهات التي تشهدها الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ومدى تأثرها المباشر بحركة ديبلوماسية غير مسبوقة تضغط بكل الاتجاهات لمنع انفجار حرب واسعة على هذه الجبهة.
Advertisement
وفي هذا السياق كتبت" النهار": بدت الأوساط نفسها شديدة الحذر في ايراد أي توقعات مسبقة غير مضمونة الصدقية نظرا الى استمرار الخطورة الميدانية في مستويات عالية جدا، الا ان ذلك لم يحجب ملاحظتها بان التاخير المتعمد الثابت في الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة يبدو عاملا مهما لتبريد ولو نسبي في المواجهات الجارية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ولو انه لا يركن لموجات التبريد والتسخين التي غالبا ما ترتبط بعوامل ميدانية. ومع ذلك تتحدث هذه الأوساط عن جلاء متوقع للغبار الميداني والديبلوماسي الكثيف المتعلق بمسار حرب غزة الأسبوع المقبل سينعكس حتما على تصويب الرؤية للمواجهات على الجبهة الجنوبية التي قد تشهد انحسارا مماثلا لما حصل امس.
في أي حال فان الحركة الديبلوماسية الساخنة المتصلة بالوضع في غزة ولبنان تبدو الى تصاعد. وفي معلومات لـ"النهار" في هذا السياق ان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف ستزور بيروت في الأسبوع المقبل وقد ادرج على جدول لقاءاتها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون. وعلم ان ليف ستركز على ضرورة عدم دخول لبنان في حرب مع إسرائيل مع التشديد على التزام لبنان تطبيق القرار 1701 . وتاتي زيارة ليف للبنان ضمن جولة إقليمية تشمل الامارات العربية المتحدة والأردن ومصر وإسرائيل .
قالت مصادر ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» أنّ هناك «خطراً» يتهدّد لبنان حيال تداعيات الحرب في غزة على الجنوب. ولفتت الى أنّ المنطقة تعيش حالياً في ظل المواقف الآتية: موقف أميركي يريد أن تبقى الحرب محصورة في غزة. وموقف ايراني غير واضح لجهة الطلب من «حزب الله» فتح جبهة الجنوب كي لا تُستفرد «حماس» في غزة. وموقف اسرائيلي ملتبس بالنسبة الى لبنان واحتمال مبادرة اسرائيل الى فتح جبهة الجنوب ضد «الحزب». وخلصت المصادر الى القول: «الحل الوحيد الذي يمثل فرصة ثمينة، هو أن يقول لبنان للأميركي والإيراني والإسرائيلي، إنّ الحدود اللبنانية صارت تحت سيطرة الشرعية، فيتم تحضير قرار لبناني لتنفيذ القرار الدولي 1701، بدلاً من أن ينتهي لبنان ساحةً، ولا يعود هناك مجال لأي قرار لبناني على الاطلاق».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:03 | 2023-10-27
27/10/2023 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!
03:17 | 2023-10-27
27/10/2023 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت يُحضرها "حزب الله" في الجنوب.. ما قد يحصل "نوعيّ" جداً!
Lebanon 24
مفاجآت يُحضرها "حزب الله" في الجنوب.. ما قد يحصل "نوعيّ" جداً!
03:00 | 2023-10-27
27/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت عن صمتها.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عن سبب مصافحة والدتها لخاطفها
Lebanon 24
خرجت عن صمتها.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عن سبب مصافحة والدتها لخاطفها
02:55 | 2023-10-27
27/10/2023 02:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
14:23 | 2023-10-27
27/10/2023 02:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2023-10-27
تعرض موكب عسكري للجيش لإطلاق الرصاص في عيترون من قبل العدو.. والمقاومة تستهدف مواقع اسرائيلية
16:07 | 2023-10-27
إشكال بين عمال "دليفري"... إطلاق نار وإصابة شخص
15:30 | 2023-10-27
توضيح مهمّ من فادي الحسن بشأن إخلاء المطار... هذا ما أعلنه
15:21 | 2023-10-27
كيف يبدو الوضع الأمنيّ الآن عند الحدود الجنوبيّة؟
14:36 | 2023-10-27
مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم.. هذا ما جاء فيها
14:23 | 2023-10-27
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
فيديو
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
00:37 | 2023-10-24
27/10/2023 23:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
27/10/2023 23:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
27/10/2023 23:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24