24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حركة طبيعية في مرفأ بيروت وخطة طوارئ للاتصالات الخلوية
Lebanon 24
26-10-2023
|
22:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلافا لمطار بيروت المصنّف من قبل بعض الدول في خانة «المناطق الحمراء»، أي في حالة حرب، لا يزال مرفأ بيروت في الخانة الخضراء ويعمل بشكل طبيعي. عملياً لا يدخل المرفأ في الـred zone سوى لدى ورود معلومات إلى شركات التأمين الدولية بأن لبنان منطقة خطرة يفترض تجنبها وهو ما لم يحصل حتى الآن.
Advertisement
هدوء تام في المرفأ. إذ «لم نتبلغ أي خبر من شركات التأمين حول أي تبديل في آلية العمل، ولم تصدر تلك الشركات أي تعميم بتلقيها تحذيرات يبنى عليها لاتخاذ تدابير وقائية»، بحسب ما أكد رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن لـ«الأخبار». فالبواخر، كما الطائرات، تخضع لعقود تأمين بمبالغ مرتفعة، «لذلك فور تبلغ الشركات أي تحذير سنكون أمام نوعين من الرسوم: بدل أخطار على الحاويات يختلف بين الحاويات الصغيرة والكبيرة ويفرض على كل مستوعب على حدة. بينما تخضع البضاعة غير الموضبة في حاويات الى بدلات بحسب الوزن. ولا يشمل ذلك السفن المحملة بالمحروقات التي تخضع لمستوى مخاطر مختلف وطريقة التأمين عليها مختلفة لأنها تشمل التأمين على الأخطار البيئية في حال حصول تسرب ما، وبالتالي أكلافها مرتفعة في الظروف العادية فكيف في طروف الحرب».
الرسوم على الحاويات والبضائع في حال فرضها، يتقاضاها الوكيل البحري من التاجر ويقوم بتحويلها الى الشركات التي يمثلها. لكن «حتى الآن لم يطالب الوكلاء البحريون بأي مبالغ اضافية من المستوردين أو المصدرين سواء كانت بدلات أخطار أو رسوم نقل»، ما يعني أن كل من يعمد الى رفع سعر البضاعة في السوق بحجة البدلات الاضافية يتاجر بالأزمة وينبغي محاسبته.
النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور شدّد على أن «لا مبرر لزيادة الأسعار، وممنوع على الوكيل اليوم تقاضي أي مبلغ اضافي طالما أن شركات الملاحة لم تطلب تقاضي أي رسوم اضافية». وأكد ان حركة الملاحة طبيعية وكل الخطوط الدولية تعمل كالمعتاد، علماً أنه لا يمكن اعطاء أرقام دقيقة حول حركة الحاويات سوى في نهاية الشهر الجاري.ويستقبل مرفأ بيروت نحو 20 ألف حاوية نمطية شهرياً، وهو متوسط حركة الاستيراد، بينما تخرج منه 7 آلاف حاوية للتصدير، عدا عن استخدام المرفأ كمحطة مؤقتة لبلوغ الوجهة النهائية في ما يسمى بالـ “Transhipment”. وبحسب اليمن، فإن «الضرر يقع عند بلوغ تحذيرات حول خطورة المرور بلبنان مما سيفقدنا هذا الدور ويؤثر علينا مباشرة. لكن حتى الآن الحركة كما هي ولم تتأثر أبدا». لكن ما يحصل هو «تأثر بعض التجار وفقدانهم عقود تصدير بعد تعليق بعض العقود الخارجية معهم الى حين جلاء الوضع العام خوفاً من دفع ثمن البضاعة وعدم وصولها أو تلفها بسبب الظروف الأمنية». وثمة طلبيات لا تتعلق بمواد أساسية، كالدراجات الهوائبة والمفروشات وغيرها، «جرى تجميدها وطُلب من بعض المصدرين والمعامل الصناعية التريث مما خلق نوعاً من البلبلة».
الاتصالات وخطة الطوارى
وءأعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن «أوجيرو»، «ألفا» و»تاتش»، تقدمت بخطة طوارئ في حال نشوب حرب على لبنان»، موضحا أن «الهدف ليس تخويف الناس، إلا ان الحيطة واجب»، مشيرا الى ان «هيئة اوجيرو ستعلن عن خط ساخن يسمح للمواطنين بالمراجعة في حال حصول أي طارئ أو عطل». ولفت الى ان «الخطة تتضمن المولدات المتحركة، تعبئة مخزون المازوت بالكامل، حفظ الداتا، غرفة التحكم عن بعد بالشبكات، بالإضافة الى تأمين احتياجات السوق من بطاقات التشريج، وتأمين الحماية على مدار الساعة تحسباً لأي خرق إلكتروني، وذلك تبعاً للأولويات من وزارة الصحة والداخلية والصليب الأحمر والطواقم الطبية والصحافيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:03 | 2023-10-27
27/10/2023 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!
03:17 | 2023-10-27
27/10/2023 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت يُحضرها "حزب الله" في الجنوب.. ما قد يحصل "نوعيّ" جداً!
Lebanon 24
مفاجآت يُحضرها "حزب الله" في الجنوب.. ما قد يحصل "نوعيّ" جداً!
03:00 | 2023-10-27
27/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت عن صمتها.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عن سبب مصافحة والدتها لخاطفها
Lebanon 24
خرجت عن صمتها.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عن سبب مصافحة والدتها لخاطفها
02:55 | 2023-10-27
27/10/2023 02:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
14:23 | 2023-10-27
27/10/2023 02:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2023-10-27
تعرض موكب عسكري للجيش لإطلاق الرصاص في عيترون من قبل العدو.. والمقاومة تستهدف مواقع اسرائيلية
16:07 | 2023-10-27
إشكال بين عمال "دليفري"... إطلاق نار وإصابة شخص
15:30 | 2023-10-27
توضيح مهمّ من فادي الحسن بشأن إخلاء المطار... هذا ما أعلنه
15:21 | 2023-10-27
كيف يبدو الوضع الأمنيّ الآن عند الحدود الجنوبيّة؟
14:36 | 2023-10-27
مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم.. هذا ما جاء فيها
14:23 | 2023-10-27
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
فيديو
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
00:37 | 2023-10-24
27/10/2023 23:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
27/10/2023 23:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
27/10/2023 23:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24