بعد الاستهداف الليلي الذي نفذه العدو على عدد من البلادت الجنوبية.. دخان الحرائق لا يزال يتصاعد

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن هدوءا حذرا يسود القطاع الشرقي منذ ليل امس، يخرقه بشكل متواصل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق مزارع شبعا، وحاصبيا والعرقوب، وصولاً مزرعة برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي.

Advertisement

كما وسجل أيضا إطلاق أربع قنابل مضيئة فوق موقع رويسات العلم خراج بلدة كفرشوبا.

ولا يزال دخان الحرائق يتصاعد من أحراج ‎علما الشعب بعد الاستهداف الليلي الذي نفذه العدو الاسرائيلي بالقذائف الضوئية مستغلا ارتفاع الحرارة والرياح القوة، بحسب ما أفادت مندولة "لبنان 24".

وكان جيش العدو الاسرائيلي قد قصف قرابة الأولى من بعد منتصف الليل، عددا من البلدات في القطاع الغربي (الضهيرة وعلما الشعب والناقورة وعيتا الشعب)، تبعه إطلاق القنابل الفوسفورية الحارقة على الأحراج والجرود المحاذية للخط الأزرق، ما تسبب باشتعال الاشجار التي أخمدتها فرق الإطفاء.