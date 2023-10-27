Advertisement

لبنان

بعد الاستهداف الليلي الذي نفذه العدو على عدد من البلادت الجنوبية.. دخان الحرائق لا يزال يتصاعد

Lebanon 24
27-10-2023 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1123223-638339938022061691.jpg
Doc-P-1123223-638339938022061691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن هدوءا حذرا يسود القطاع الشرقي منذ ليل امس، يخرقه بشكل متواصل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق مزارع شبعا، وحاصبيا والعرقوب، وصولاً مزرعة برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي. 
Advertisement
 
كما وسجل أيضا إطلاق أربع قنابل مضيئة فوق موقع رويسات العلم خراج بلدة كفرشوبا.
 
ولا يزال دخان الحرائق يتصاعد من أحراج ‎علما الشعب بعد الاستهداف الليلي الذي نفذه العدو الاسرائيلي بالقذائف الضوئية مستغلا ارتفاع الحرارة والرياح القوة، بحسب ما أفادت مندولة "لبنان 24". 
 
وكان جيش العدو الاسرائيلي قد قصف قرابة الأولى من بعد منتصف الليل، عددا من البلدات في القطاع الغربي (الضهيرة وعلما الشعب والناقورة وعيتا الشعب)، تبعه إطلاق القنابل الفوسفورية الحارقة على الأحراج والجرود المحاذية للخط الأزرق، ما تسبب باشتعال الاشجار التي أخمدتها فرق الإطفاء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
16:18 | 2023-10-27
16:07 | 2023-10-27
15:30 | 2023-10-27
15:21 | 2023-10-27
14:36 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24