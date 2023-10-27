خلاف "التيار والقوات" مستعر زحليا: معركة...ع بلاط السوق

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تسببت تغريدة نشرها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان قبل يومين على منصة X في تأجيج الصراع الدائر منذ أشهر بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بشأن تأهيل أرضية وواجهات سوق البلاط في زحلة .اسطفان قال في تغريدته "نبشّر اهالي زحلة انه اليوم ستبدأ خطوة الألف ميل في الإنماء، بعد أن وافق المجلس البلدي في زحلة بغالبية أعضائه على مشروع اعادة تأهيل السوق المقدم من جمعية “CDDG” ومع هذه الموافقة تبدأ الرحلة التنفيذية والتطبيقية لخطوة من شأنها ان تعزّز دور زحلة السياحي، وتبرز جمالها وقيمتها التاريخية والتراثية.وعلى الفور اصدر مجلس قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، بيانا اتهم فيه اسطفان بأنه"زف خبرا مفبركا للزحليين مفاده ان المجلس البلدي قد وافق باغلبية اعضائه على مشروع تاهيل سوق البلاط المقدم من جمعية CDDG، فيما الصحيح ان المجلس البلدي طالب ان تقوم هذه الجمعية بالاجابة على التساؤلات الكثيرة لاعضاء المجلس، ولم يعط اية موافقة على المشروع"، لافتاً الى أن "قرارات المجلس البلدي توثق في محاضر وتنشر".وتحدّى البيان اسطفان " أن يرفق مع الزفة الى الزحليين صورة عن القرار البلدي المزعوم، من أجل صدقيته ليس إلا".وكان مصدر مطلع، في وقت سابق "إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو صاحب الفكرة بترميم سوق البلاط، كما فعل في البترون ويفعل حالياً في دوما، ولكن فكرته كانت شفهية. وقد تلقفت "القوات" الفكرة، بناءعلى طلب من مناصريها، وتقدمت بكتاب رسمي الى البلدية التي هي أصلاً عاجزة عن القيام بعملية ترميم السوق بسبب الأزمة المالية، لتقع البلدية اليوم بين "شاقوفي" طلبي "التيار والقوات".