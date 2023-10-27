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لبنان

إنزعاج نيابي من باسيل: يتجاهلنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-10-2023 | 01:30
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عبّرت اوساط نيابية في "التيار الوطني الحر" عن"انزعاجها" من استبعاد نواب من "التيار" عن الجولة "الحوارية" التي قام بها قبل ايام رئيس"التيار" النائب جبران باسيل على عدد من الرسميين والقيادات السياسية . 
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ولفتت هذه الاوساط الى أن باسيل آثر أن يكون وحيدا في اللقاءات على رغم انه سبق لنواب في "التيار" أن تولوا التواصل مع كتل نيابية لطرح مبادرة سابقة لباسيل لم تلق اي تأييد . 
واشارت الاوساط نفسها الى انه كان يمكن لباسيل اصطحاب نائب او اكثر في اللقاءين مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على الاقل ليعكس تضامن نواب "التيار" معه في مبادرته الجديدة بعد تكاثر الحديث عن اعتراض داخل "التيار" بشأن خيارات باسيل . وتوقعت الاوساط اثارة تغييب النواب عن زيارات باسيل في اول اجتماع يعقده تكتل "لبنان القوي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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