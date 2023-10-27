قراءة استشارية في رسالة نصرالله: ثلاثية الاتجاهات

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قال مصدر إستشاري تمعن في قراءة رسالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الموجهة الى إعلام الحزب إن الرسالة ثلاثية الأبعاد في مضمونها:البعد الأول الى أهالي الشهداء ، حيث إعتبر نصرالله أن أسمى الشهادات عندما تكون من أجل القضية المركزية الأم وهي فلسطين حيث أتت هذه الشهادات في هذه المعارك على طريق القدس .البعد الثاني الى الداخل اللبناني ،للقول من خلاله أن الحزب هو رأس حربة في القضية المركزية وهو لن يتوانى يوماً في الجهاد والمقاومة والإستشهاد على طريق القدس بغض النظر عن نظرية حياد لبنان .البعد الثالث : هو الى الداخل الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي للقول بأن حزب الله من يضحي بخيرة شبابه من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل العودة الى القدس، وأنه لن يبخل بأي نقطة دم وعرق في سبل قضية الأمة وأنه في هذه الرسالة رد واضح على الأصوات الخارجية التي تتهم الحزب بالتقاعص في هذه الحرب وخاصةً بعض القيادات الفلسطينية التابعة لحماس".