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لبنان

للمتجهين من بيروت الى الشمال.. هذا ما سيصادفكم على اوتوستراد ضبيه (صور)

Lebanon 24
27-10-2023 | 01:36
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ادى انفجار قسطل المياه على اوتوستراد الضبية ، الى زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي بسبب تكون بركة كبيرة للمياه.
 
 
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اوتوستراد ضبيه

زحمة

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