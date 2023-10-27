أمرٌ لافت حصلَ.. ماذا قرر إعلاميون عند الحدود؟

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تبيّن أن إعلاميين مواكبين لأحداث الجنوب تقصدوا خلال نقل رسائل عما يجري هناك إلى عدم ذكر أي معلومات عن الأماكن التي جرى رصد إطلاق صواريخ منها بإتجاه المواقع الإسرائيليّة.وقال أحد الصحافيين في الجنوب لـ"لبنان24" إنّ "هذا الأمر جزءٌ من الحرب ودور الصحافي الآن يكمنُ في مساندة جبهته الوطنية من خلال عدم إفشاء أي أسرارٍ ميدانية تخدم العدو".وأضاف: "عدم تعميم إسم منطقة إنطلقت منها الصواريخ أمرٌ مهم جداً، ويحافظ على سرية المقاومين الذين يتعرضون لإستهداف إسرائيلي مباشر بسبب إنكشاف نقاط إنطلاقهم لتنفيذ عمليات عند الحدود".