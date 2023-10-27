Advertisement

لبنان

أمرٌ لافت حصلَ.. ماذا قرر إعلاميون عند الحدود؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-10-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1123246-638339942788644887.jpg
Doc-P-1123246-638339942788644887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبيّن أن إعلاميين مواكبين لأحداث الجنوب تقصدوا خلال نقل رسائل عما يجري هناك إلى عدم ذكر أي معلومات عن الأماكن التي جرى رصد إطلاق صواريخ منها بإتجاه المواقع الإسرائيليّة.  

وقال أحد الصحافيين في الجنوب لـ"لبنان24" إنّ "هذا الأمر جزءٌ من الحرب ودور الصحافي الآن يكمنُ في مساندة جبهته الوطنية من خلال عدم إفشاء أي أسرارٍ ميدانية تخدم العدو".  
Advertisement

وأضاف: "عدم تعميم إسم منطقة إنطلقت منها الصواريخ أمرٌ مهم جداً، ويحافظ على سرية المقاومين الذين يتعرضون لإستهداف إسرائيلي مباشر بسبب إنكشاف نقاط إنطلاقهم لتنفيذ عمليات عند الحدود".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
16:25 | 2023-10-27
16:18 | 2023-10-27
16:07 | 2023-10-27
15:30 | 2023-10-27
15:21 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24