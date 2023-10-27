تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 6 ألاف ليرة، والمازوت 14 ألف ليرة، في حين استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.580.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.620.000 ليرةالمازوت: 1.679.000 ليرةالغاز: 968.000 ليرة