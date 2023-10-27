الكتل الحارة الى إنحسار... اليكم حال الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وارتفاعها في الداخل.



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-الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والجافة تدريجيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بينما يبقى تأثيرها على الجبال وفي الداخل.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة.



السبت: صاف اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وارتفاعها في الداخل.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل.



-الحرارة على الساحل من 24 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،52.

-ساعة غروب الشمس: 17،51.