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لبنان

هكذا سيتعامل "حزب الله" مع المسيّرات الإسرائيلية 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-10-2023 | 03:15
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تنكّب القيادة العسكرية في "حزب الله"، وبإشراف مباشر من أمينه العام السيد حسن نصرالله شخصيًا، على كشف الأسباب المباشرة، التي تؤدي إلى تزايد سقوط الشهداء في المناوشات الحاصلة على الحدود الجنوبية بين عناصر المقاومة وجيش العدو الإسرائيلي. 
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ويُعتقد أن هذه القيادة اكتشفت جانبًا مهمّا من هذه الأسباب، وهي تعمل حاليًا على معالجتها بكل الإمكانات المتاحة والمتوافرة، وذلك لتلافي توالي سقوط الشهداء. 
وفي المعلومات الأولية وغير الرسمية أن دخول مسيّرات العدو على خطّ هذه المناوشات هو من بين تلك الأسباب المباشرة، خصوصًا أن تلك المسيّرات تُطلق آليًا صواريخها في اتجاه الأهداف التي تحدّدها الرادارات المزّودة بها، والتي تكشف حراريًا الأهداف غير المرئية وغير الظاهرة. 
وقد أعطيت تعليمات واضحة وصريحة لجميع الوحدات المقاتلة بالتعامل مع هذه المسيّرات بالأسلحة المناسبة لإسقاطها حتى قبل تجاوزها الحدود الجنوبية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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