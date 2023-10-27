الجميل التقى سفير هنغاريا ودعا إلى العمل على منع انزلاق لبنان الى الحرب

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير هنغاريا فيرنز تشيلاغ في حضور عضوي المكتب السياسي سعدالله عردو وجورج اسطفان والسفير شربل اسطفان ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وجرى عرض لآخر التطورات الحاصلة في المنطقة وانعكاسها على لبنان".

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واكد رئيس الكتائب امام ضيفه "خطورة تطور الأوضاع الى الأسوأ في ظل تفلت الأوضاع في الجنوب وغياب الدولة"، مشدداً على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي والضغط باتجاه منع انزلاق لبنان الى الحرب والسهر على تطبيق القرارات الدولية ولاسيما 1701".



