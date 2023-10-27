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لبنان

وفد "تحالف قوى التغيير" جال على 5 سفراء عرب: لوقف إطلاق النار ومنع المجازر في حق أهل غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 03:28
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جال وفد يمثل "تحالف قوى التغيير ضم النواب، عن حزب "تقدم" مارك ضو، وعن "لقاء الشمال- 3" ميشال دويهي، وعن حزب "خط أحمر" وضاح الصادق، والدكتور رامي فنج عن مجموعة "انتفض للعدالة والسيادة"، على سفراء المملكة العربية السعودية وليد بخاري، ودولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني وجمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد ودولة فلسطين أشرف دبور.
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واكد الوفد "ضرورة تدخل المجتمعين العربي والدولي لوقف فوري لإطلاق النار يمنع المجازر في حق اهل غزة" ، مشددا على ان "الحل الوحيد لأزمة الشرق الاوسط، هو بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بإقامة دولته المستقلة على أراضي الـ 67 وفق مندرجات قمة بيروت العربية عام 2002، والقائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية كافة وعلى رأسها حق عودة كل اللاجئين".
 

وشدد الوفد على"ضرورة سعي المجتمعين العربي والدولي الى منع توسيع دائرة العنف بهدف إبعاد الحرب عن لبنان، وغزة ودول الجوار والتشدد في تطبيق القرار 1701 وبغية دعم الدولة اللبنانية على استعادة قراري الحرب والسلم".
 
إشارة إلى أن الدكتورة جوزيفين زغيب شاركت في زيارة سفارة فلسطين.
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