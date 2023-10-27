سلام خلال استقبال وفداً من الاتحاد الدولي: لوضع خطة طوارئ استباقية تحسباً لأي تطور

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ضم رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان زغبي، والمدير الإقليمي للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي، وتم البحث في ضمان سلسلة التوريد الفعّالة للمواد الغذائية والإمدادات الطبية الأساسية في لبنان، والتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية لتجنب أي حدث أمني محتمل قد يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

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