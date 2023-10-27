بوحبيب يلتقي سفراء غربيين

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب في هذه الاثناء، سفراء دول: الفلبين، اوكرانيا، اوروغواي، فنزويلا، مالطا، اذربيجان، كوبا، باراغوي والارجنتين.





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