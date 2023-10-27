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لبنان

في طرابلس.. أطلق النار عليه وفرّ إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
27-10-2023 | 04:28
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو "م.خ" أقدم على اطلاق النار باتجاه "م.ش" دون اصابته، في منطقة مشروع محرم في طرابلس، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة. 
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