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لبنان

ميشال سليمان استقبل السفير الفرنسي: لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة طوارىء

Lebanon 24
27-10-2023 | 04:43
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استقبل العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وبحث معه في الملفات والتطورات في لبنان والمنطقة.


وشدد سليمان أمام ضيفه على "أهمية الدور الفرنسي في مساعدة لبنان لعدم الانزلاق إلى فخ الحرب المندلعة في غزّة، والتي تنعكس سلبًا على لبنان المنكوب بمعزل عن نتائجها، لأن نتائج الحرب كارثية على الرابح وعلى الخاسر، أيًا يكن الرابح والخاسر".
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ورأى ان "الضرورة باتت ملحّة لإيقاف العقاب الجماعي الذي يطال المدنيين الفلسطنيين والبنى التحتية والمؤسسات الصحية والخدماتية ودور العبادة التاريخية وناشد فرنسا والمجتمع الدولي الضغط لوقف اطلاق النار".


كما اعتبر سليمان انه "من واجب جميع القوى في الداخل الاعتبار من خطر الحرب، والنزول عن شجرة التعنت، والذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، وتأليف حكومة طوارىء تأخذ على عاتقها إجراء التعيينات وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية والأمنية والرقابية والمالية، للبدء بورشة عمل سريعة، لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".

 
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