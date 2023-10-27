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لبنان

ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية البريطاني وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف العدوان

Lebanon 24
27-10-2023 | 05:15
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي تم خلاله البحث في التطورات الراهنة في غزة وجنوب لبنان.
وجدد رئيس الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.
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