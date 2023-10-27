في بقرزلا.. العثور على قاصر مقتولا داخل معصرة زيتون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على القاصر يوسف ش. (14 عاما) جثة مصابة بطلق ناري في الرأس من داخل سلاح حربي، داخل معصرة للزيتون في منطقك بقرزلا - عكار.

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‎وعلى الفور حضرت الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان فيما عمل الطبيب الشرعي على الكشف على الجثة. وفي أقل من 4 ساعات على وقوع الجريمة، وبإنجاز نوعي تمكنت دورية تابعة لمفرزة حلبا القضائية من القاء القبض على المدعو "م.ع" لبناني الجنسية واخر سوري الجنسية للاشتباه بهم بتنفيذ الجريمة.‎تم احالتهما الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الحادثة.