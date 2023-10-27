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لبنان

في بقرزلا.. العثور على قاصر مقتولا داخل معصرة زيتون

Lebanon 24
27-10-2023 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على القاصر يوسف ش. (14 عاما) جثة مصابة بطلق ناري في الرأس من داخل سلاح حربي، داخل معصرة للزيتون في منطقك بقرزلا - عكار.
‎وعلى الفور حضرت الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان فيما عمل الطبيب الشرعي على الكشف على الجثة. وفي أقل من 4 ساعات على وقوع الجريمة، وبإنجاز نوعي تمكنت دورية تابعة لمفرزة حلبا القضائية من القاء القبض على المدعو "م.ع" لبناني الجنسية واخر سوري الجنسية للاشتباه بهم بتنفيذ الجريمة. 
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‎تم احالتهما الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الحادثة. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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