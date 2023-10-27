شّيع " حزب الله" الشهيد علي ابراهيم جواد بمسيرة حاشدة في بلدته لبايا في البقاع الغربي.



وأمّ المصلين على جثمان الراحل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، لتنطلق بعدها مسيرة التشييع الرسمية وصولاً إلى جبانة البلدة حيث ووري في الثرى.

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