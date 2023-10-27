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لبنان

جرف الثلوج وملفات أخرى.. بين حمية وأبي رميا

Lebanon 24
27-10-2023 | 07:08
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، النائب سيمون أبي رميا وتناول معه ملفات تعنى بها الوزارة في قضاء جبيل وأخرى في القضاء، ومنها ملف جرف الثلوج على أبواب الموسم المقبل.
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وقد حضر جانباً من اللقاء، رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى لبحث بعض الملفات المتعلقة بالبلدة .
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