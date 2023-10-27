الشابة إيمان خرجت من منزلها ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:إيمان ياسر حسن (من مواليد عام 2003، فلسطينيّة)التي غادرت، بتاريخ 24-10-2023، منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد، ولم تَعُد لغاية تاريخه.