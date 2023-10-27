بوحبيب لفرونتسكا: الأمين العام للأمم المتحدة قال كلمة الحق ومشى

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب ان "الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قال كلمة الحق ومشى، حين أشار الى ان ما حدث لم يأتِ من فراغ".



وخلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قال يوحبيب: "فليعلم العالم أجمع ان جذور الصراع سببها 75 سنة من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الطبيعية"، مشدداً على أن "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس تحول الى رخصة للقتل".

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