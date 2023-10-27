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لبنان

بعد الدخان الذي شوهد في محيطه أمس... ABC - ضيبة يوضح

Lebanon 24
27-10-2023 | 07:25
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اصدر متجرABC - ضيبة بيانا توضيحيا جاء فيه:"يهم متجر ABC ان يطمئن زبائنه وجيرانه بأن الدخان الذي شوهد يوم أمس في محيط المتجر كان نتيجة عطل في شفاط مطبخ أحد المطاعم ولم يكن هناك ايّ حريق".

واشار الى ان" الصورة المتداولة في الإعلام غير متطابقة مع حادث ليلة أمس".
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وتابع:"نؤكد أنه تمت معالجة هذا الخلل على الفور، ولم يُسبب أي ضرر لعملائنا وشركائنا والمبنى نفسه ماديا أو معنويا، ونشدد على التزامنا  التمسك بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، مما يضمن تجربة ممتعة لجميع رواد هذا المتجر العريق".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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