في جامعة الروح القدس... إفتتاح "مختبر التفكٌّر التقني" لدمج التكنولوجيا المتقدمة مع التعلّم العلمي

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أقامت جامعة الروح القدس- الكسليك حفلاً افتتحت خلاله "مختبر التفكُّر التقني" Think Tech Lab المدعوم من شركة هواوي Huawei.وحضر الحفل رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلسها والرئيس التنفيذي لشركة هواوي- لبنان آيدن لي ، وعميد كلية الهندسة البروفسور جوزيف الأسد، إضافة إلى عدد من المدراء والمسؤولين في الجامعة وهاواوي والطلاب.وِأشار رئيس الجامعة الأب هاشم إلى "أن هذا الحدث يسلّط الضوء على جوهر شراكتنا مع هواوي التي تتجاوز مجرد تعاون بسيط في أنشطة محددة، لتعكس التزامًا مشتركًا بالمستقبل".وأضاف: "يتماشى تركيز هواوي مع مهمتنا في الجامعة: تزويد طلابنا بأدوات حيوية لضمان تفوقهم في المشهد الرقمي المتطور، وثمار تعاوننا مع هواوي تظهر بوضوح. ومن أبرز هذه الثمار أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات، التي توفر لطلابنا تجربة عملية ثمينة. إن إنجازات الطلاب في البرامج التي قادتها هواوي، مثل الفوز ببطولة لبنان في المسابقة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات ومشاركتهم في برنامج "بذور للمستقبل"، هي شهادات على فعالية هذه البرنامج".وقال: "في الواقع، نحن نعلم جميعًا أن ما تقدمه هواوي يتجاوز بكثير الدورات القياسية. إنها مخططات للمستقبل، مصممة لتلبية تحديات عصرنا الرقمي المتطور. يمكن لطلابنا سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتنفيذ العملي. هذا التعاون لا يضمن فقط قابلية توظيفهم، بل استعدادهم لتشكيل المسار الرقمي للبنان".وختم: "يجسّد هذا المختبر الحديث رؤيتنا المشتركة لدمج التكنولوجيا المتقدمة مع التعلّم العلمي. إنه بمثابة شهادة على التزامنا المشترك، مما يوفر لطلابنا مساحة يتلاقى فيها الابتكار والفضول والتقدّم التكنولوجي".