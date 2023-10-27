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لبنان

تعرض موكب عسكري للجيش لإطلاق الرصاص في عيترون من قبل العدو.. والمقاومة تستهدف مواقع اسرائيلية

Lebanon 24
27-10-2023 | 08:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه لا اصابات في صفوف عناصر الجيش بقصف إسرائيلي استهدف دوريتهم في بلدة ‎عيترون. 
 
وبحسب التفاصيل فقد تعرض موكب عسكري للجيش لإطلاق الرصاص مصدره العدو الاسرائيلي في أطراف بلدة عيترون ولا إصابات جراء هذا الاعتداء.
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وكذلك يقوم العدو الاسرائيلي باستهداف منطقة اللبونة بالقذائف الفسفورة. 
 
الى ذلك تعرض موقع "مسكاف عام" مقابل العديسة للإستهداف والعدو أطلق رشقات رشاشة على أطراف البلدة. كما سجّل رشقات رشاشة معادية بإتجاه منطقة "كروم الشرقي" شرقي ميس الجبل.
 
 
 بيان المقاومة 
 
صدر عن "المقاومة الاسلامية" البيان الاتي " :
"هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".
 
 
كذلك صدر عن "المقاومة الاسلامية " البيان الاتي :"هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة  15:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّروا قسماً من تجهيزاته الفنية.‏
 
كما صدر عن "المقاومة الاسلامية " البيان الآتي: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة  15:40 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع "ابو دجاج" بالأسلحة المناسبة ‏ودمّروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية.‏
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