صدر عن هيئة ادارة السير البيان الاتي:

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"ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مواقف تتناول موضوع تأجيل تلزيم مناقصة ادارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الالية لصالح هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، يهم الهيئة ان تورد الاتي:في المبدأ لا يجوز تحديد موعد تلزيم محدد الا اذا كان دفتر الشروط جاهزا لتمكين الراغبين بالمشاركة فيه، والاطلاع عليه فور الاعلان عن التلزيم.وبما ان دفتر الشروط المعد سابقا للتلزيم، ونتيجة الاستيضاحات العديدة التي وردت من عارضين محتملين اصبح بحاجة الى اعادة النظر والتعديل في نقاط جوهرية منها: معادلة الاسعار، الشروط الفنية، مصدر التمويل، وتناقض في احكام بعض المواد.وبما ان الادارة قد انكبت على اجراء هذه التعديلات الضرورية والجوهرية يهمنا التأكيد ان الصفقة لن تلغى مطلقا بل سيعاد اطلاقها وفقا للاصول، مع الحفاظ على المهل المحددة قانونا للاعلان والتلزيم".