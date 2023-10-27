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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:03
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‎وقع اشكال في منطقة مشروع محرم بين المدعو "م.ش" و المدعو "ا.س" تطور لاحقاً الى اطلاق نار من قبل الاول بإتجاه الاخير واصابته بقدمه، وجرى نقله بواسطة سيارة مدنية الى المستشفى.

على اثره شهدت المنطقة اجواء من التوتر وظهور مسلح من قبل مجموعتين تابعة لطرفي الاشكال واطلاق نار كثيف تخلله كر وفر بإتجاه قبر الزيني ورمي قنبلة انفجرت داخل مدافن باب الرمل.
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‎وعلم ان حال من الهلع والخوف سادت بين صفوف المواطنين خلال الاشكال كون المنطقة تحتوي على محلات تجارية وكثافة سكانية.

‎وقد توجهت لاحقاً قوة كبيرة من الجيش الى المكان وضربت طوقاً امنياً والعمل جاري على تعقب ومداهمة متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.

‎وعرف ان الاشكال ناتج عن خلاف فوري.
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