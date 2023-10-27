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لبنان

لقاء في السفارة الايرانية.. من ضمّ؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:11
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 التقى وفد من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية ممثلين عن الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية ، في مقر السفارة الايرانية ظهر اليوم، بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى أماني وأركان السفارة. 
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