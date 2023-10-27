Advertisement

لبنان

انفجار صاروخ معاد في أجواء بلدتي العديسة ورب ثلاثين

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1123405-638340204219113269.PNG
Doc-P-1123405-638340204219113269.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنفجر صاروخ من القبة الحديدية الاسرائيلية في أجواء أطراف بلدتي العديسة ورب ثلاثين منذ بعض الوقت وتطايرت الشظايا في أنحاء المكان.
 
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق مُستعمرة مسكاف عام شرق بلدة العديسة
lebanon 24
28/10/2023 00:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جوية استهدفت مرتفع العويضة بين كفركلا والعديسة
lebanon 24
28/10/2023 00:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع الاسرائيلية في أجواء ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوبًا
lebanon 24
28/10/2023 00:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف الطريق بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوبًا
lebanon 24
28/10/2023 00:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24

العديسة

رب ثلاثين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
17:24 | 2023-10-27
17:08 | 2023-10-27
16:25 | 2023-10-27
16:18 | 2023-10-27
16:07 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24