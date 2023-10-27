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لبنان

لحسن إدارة الأزمة.. فياض إجتمع الى مديري المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:18
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اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع مديري المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة لا سيما مؤسسات المياه ومصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان ومنشآت النفط.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط الطوارئ التي كلفت المؤسسات بوضعها في مواجهة أية ظروف إستثنائية على نحو يضمن إستدامة الخدمات ويحفظ سلامة البنى التحتية خاصة بما يتعلق بتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود لتشغيل القطاعات الحيوية وقطع الغيار الضرورية لصيانة الطوارئ على أن يبقى التنسيق في ما بين المؤسسات لتأمين استدامة الخدمات للبنانيين.
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كما استمع الحاضرون الى توجيهات الوزير فياض فيما خص حسن إدارة الأزمة بما يتلاءم مع الظروف المستجدة والتكامل في ما بينها.

وتقرر إبقاء الإجتماعات مفتوحة لمواجهة كافة الإحتمالات.
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