المتروبوليت نيفون صيقلي يستضيف السفير الروسي في زحلة

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استقبل المتروبوليت نيفون صيقلي، ممثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق لدى بطريرك موسكو وكل روسيا، سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية مكسيم رومانوف بحضور نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل والارشمندريت فيليب فاسيليتيف ممثل الكنيسة الروسية في سوريا ولبنان.وقد تفقد الجميع مشروع بناء كنيسة سيدة الفرح ذات الطابع المعماري الروسي التي يشيدها المطران صيقلي في زحلة. وبعدها استبقى صيقلي ضيوفه الى مائدة الغداء حيث كانت مناسبة للتشاور حول التطورات الدبلوماسية والسياسية والامنية في المنطقة، اضافة الى العلاقات الروسية اللبنانية كما وشؤون الطائفة الارثوذكسية في الوطن والمشرق.