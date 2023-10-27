توقيف سوريين على خلفية إطلاق نار في الكورة

اوقفت دورية من مخابرات الجيش عدد من السوريين الذين كانوا قد افتعلوا اشكال في منطقة برسا في الكورة، حيث جرى اقتيادهم الى التحقيق.



وعرف ان اطلاق النار الذي وقع بين لبنانيين وسوريين ناتج عن إشكال على افضلية المرور.

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