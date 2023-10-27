24
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"فرقة نهوند الموسيقية" احيت احتفالا في كنيسة مار مارون - الجميزة
Lebanon 24
27-10-2023
|
09:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت "فرقة نهوند الموسيقية" حفلا موسيقيا ضمن فعاليات "خميس الموسيقى" في كنيسة مار مارون - الجميزة حيث تعالت اصوات الموسيقى الشرقية التراثية معيدة الى ذاكرة الحضور أجمل الألحان الراقية والعريقة.
Advertisement
استهل الاحتفال بكلمة ترحيب من الخوري ريشارد أبي صالح، واوضح ان "اللجنة الموسيقية في الكنيسة ترددت كثيرا في اتخاذ قرار الاستمرار في اقامة الاحتفال او بإلغائه في ظل الاجواء التي نعيشها، الا اننا على الرغم من مرارة ما يحصل، هناك خيط أمل بحياة كريمة ينبض في قلوبنا، ما يجعلنا نؤكد اننا سنثابر ولن نُغلق عيوننا وقلوبنا وآذاننا عن حب الحياة لأننا نثق بالله ونثق بأنفسنا وبالخير وهذا ما يشعرنا بالأمان، ولأننا نتمسك بحقنا في حياة كريمة، ولن ننسى معنى الحياة والأمل، قررنا عدم الغاء هذا الاحتفال لنعيش معكم حبنا للحياة ونقول ان الموسيقى لغة إنسانية وحضارية".
ثم قدمت الفرقة بقيادة عازف القانون نهاد عقيقي، 13 قطعة موسيقية من المقطوعات العربية الخالدة لكل من، الاخوين رحباني، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد الاطرش وجميل عويس، فكان العزف ناعما تسلل الى الروح والقلب ما خلق تواصلا بين الفرقة والحضور الذين عادوا الى عصر النغمة الاصيلة والرائعة، ما أكد ان التراث الموسيقي العربي يحمل خصوصية وسحراً.
وفي ختام الاحتفال كانت مشاركة للخوري جوزف ملكون من خلال تأديته بصوت رخيم وإحساس عال واداء رائع للموشح الأندلسي "لما بدا يتثنى".
إشارة الى ان عازف الغيتار رواد ابي زيد يحيي "الخميس الموسيقي" الشهر المقبل في كنيسة مار مارون.
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:03 | 2023-10-27
27/10/2023 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!
03:17 | 2023-10-27
27/10/2023 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت يُحضرها "حزب الله" في الجنوب.. ما قد يحصل "نوعيّ" جداً!
Lebanon 24
مفاجآت يُحضرها "حزب الله" في الجنوب.. ما قد يحصل "نوعيّ" جداً!
03:00 | 2023-10-27
27/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت عن صمتها.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عن سبب مصافحة والدتها لخاطفها
Lebanon 24
خرجت عن صمتها.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عن سبب مصافحة والدتها لخاطفها
02:55 | 2023-10-27
27/10/2023 02:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
14:23 | 2023-10-27
27/10/2023 02:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2023-10-27
تعرض موكب عسكري للجيش لإطلاق الرصاص في عيترون من قبل العدو.. والمقاومة تستهدف مواقع اسرائيلية
18:00 | 2023-10-27
ترويج سفارات
17:24 | 2023-10-27
أجواء قلق
17:08 | 2023-10-27
مسار مجهول
16:25 | 2023-10-27
جنبلاط: الله ينصر أهل غزة
16:18 | 2023-10-27
على متنها عناصر أمنيّة... طائرة أجنبيّة حطّت في مطار بيروت ماذا أفرغت؟
فيديو
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
00:37 | 2023-10-24
28/10/2023 01:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
28/10/2023 01:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
28/10/2023 01:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24