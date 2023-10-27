"فرقة نهوند الموسيقية" احيت احتفالا في كنيسة مار مارون - الجميزة

Advertisement

أقامت "فرقة نهوند الموسيقية" حفلا موسيقيا ضمن فعاليات "خميس الموسيقى" في كنيسة مار مارون - الجميزة حيث تعالت اصوات الموسيقى الشرقية التراثية معيدة الى ذاكرة الحضور أجمل الألحان الراقية والعريقة.استهل الاحتفال بكلمة ترحيب من الخوري ريشارد أبي صالح، واوضح ان "اللجنة الموسيقية في الكنيسة ترددت كثيرا في اتخاذ قرار الاستمرار في اقامة الاحتفال او بإلغائه في ظل الاجواء التي نعيشها، الا اننا على الرغم من مرارة ما يحصل، هناك خيط أمل بحياة كريمة ينبض في قلوبنا، ما يجعلنا نؤكد اننا سنثابر ولن نُغلق عيوننا وقلوبنا وآذاننا عن حب الحياة لأننا نثق بالله ونثق بأنفسنا وبالخير وهذا ما يشعرنا بالأمان، ولأننا نتمسك بحقنا في حياة كريمة، ولن ننسى معنى الحياة والأمل، قررنا عدم الغاء هذا الاحتفال لنعيش معكم حبنا للحياة ونقول ان الموسيقى لغة إنسانية وحضارية".ثم قدمت الفرقة بقيادة عازف القانون نهاد عقيقي، 13 قطعة موسيقية من المقطوعات العربية الخالدة لكل من، الاخوين رحباني، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد الاطرش وجميل عويس، فكان العزف ناعما تسلل الى الروح والقلب ما خلق تواصلا بين الفرقة والحضور الذين عادوا الى عصر النغمة الاصيلة والرائعة، ما أكد ان التراث الموسيقي العربي يحمل خصوصية وسحراً.وفي ختام الاحتفال كانت مشاركة للخوري جوزف ملكون من خلال تأديته بصوت رخيم وإحساس عال واداء رائع للموشح الأندلسي "لما بدا يتثنى".إشارة الى ان عازف الغيتار رواد ابي زيد يحيي "الخميس الموسيقي" الشهر المقبل في كنيسة مار مارون.