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لبنان

ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا

Lebanon 24
27-10-2023 | 10:03
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سجل سعر صرف الدّولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89700 و 90000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
بينما سجل سعر صرف الدّولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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