ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدّولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سجل سعر صرف الدّولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89700 و 90000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.