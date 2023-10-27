وزير الخارجية استقبل القائمة بالأعمال في سفارة الأرجنتين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب القائمة بالأعمال في سفارة الأرجنتين ماريا فرجينيا رويس قنطار.



وكانت زيارة تعارف بين الطرفين.

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