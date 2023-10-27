Advertisement

لبنان

وزير الخارجية استقبل القائمة بالأعمال في سفارة الأرجنتين

Lebanon 24
27-10-2023 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1123422-638340251570493214.png
Doc-P-1123422-638340251570493214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب القائمة بالأعمال في سفارة الأرجنتين ماريا فرجينيا رويس قنطار.

وكانت زيارة تعارف بين الطرفين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: عازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش
lebanon 24
28/10/2023 01:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار
lebanon 24
28/10/2023 01:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطينية: نجحنا في إقناع المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
lebanon 24
28/10/2023 01:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردنية: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة
lebanon 24
28/10/2023 01:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

الخارجية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
18:00 | 2023-10-27
17:24 | 2023-10-27
17:08 | 2023-10-27
16:25 | 2023-10-27
16:18 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24