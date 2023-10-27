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لبنان

الجيش يوقف فلسطينياً لتورطه في اشتباك مسلح داخل مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
27-10-2023 | 10:49
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"بتاريخ 27/10/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الفوار - صيدا الفلسطيني (ا.ع.) لمشاركته في الإشكال الذي وقع بتاريخ 26 /10 /2023 داخل مخيم عين الحلوة، وإطلاقه النار ما أدى إلى مقتل الفلسطيني (ا.م.) وتطوُّر الإشكال إلى اشتباك بين تنظيمين مسلحين.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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