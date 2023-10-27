الجيش يوقف فلسطينياً لتورطه في اشتباك مسلح داخل مخيم عين الحلوة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"بتاريخ 27/10/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الفوار - صيدا الفلسطيني (ا.ع.) لمشاركته في الإشكال الذي وقع بتاريخ 26 /10 /2023 داخل مخيم عين الحلوة، وإطلاقه النار ما أدى إلى مقتل الفلسطيني (ا.م.) وتطوُّر الإشكال إلى اشتباك بين تنظيمين مسلحين.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".