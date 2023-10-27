جولة لمدير العمليات في الجيش على الحدود الجنوبية

تفقد مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية.



وجال في مراكزها واطلع على الإجراءات المتخذة في مواجهة الأخطار والتحديات نتيجة استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته.

Advertisement