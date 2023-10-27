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لبنان

جولة لمدير العمليات في الجيش على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
27-10-2023 | 10:58
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تفقد مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية.

وجال في مراكزها واطلع على الإجراءات المتخذة في مواجهة الأخطار والتحديات نتيجة استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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