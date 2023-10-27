شركة طيران عالميّة تُعلّق رحلاتها من لبنان وإليه... هذا ما أعلنته قبل قليل

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، عن تعليق رحلاتها من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل.



وأوضحت المجموعة أن الرحلات الجوية من العاصمة اللبنانية وإليها ستظل معلقة حتى 14 تشرين الثاني، فيما سيتمّ تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 تشرين الثاني. (سكاي نيوز)

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