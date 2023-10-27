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لبنان

ما هي المواقع الإسرائيليّة التي هاجمها "حزب الله" عصر اليوم؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 11:05
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان، عن "مهاجمة مواقع رويسات العلم والسماقة وزبدين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، بالصواريخ الموجّهة، عصر اليوم".
 
 
 
  
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حزب الله

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