ما هي المواقع الإسرائيليّة التي هاجمها "حزب الله" عصر اليوم؟

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان، عن "مهاجمة مواقع رويسات العلم والسماقة وزبدين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، بالصواريخ الموجّهة، عصر اليوم".

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