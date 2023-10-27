صواريخ تنفجر في الجوّ... بلدة جنوبيّة تتعرّض في هذه الأثناء لقصف إسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض أطراف بلدة شبعا لقصف إسرائيليّ.

وأشارت إلى أنّ الصواريخ تنفجر في الجوّ، فوق البلدة، وقد يكون مصدرها مسيّرة للعدوّ.

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كما أضافت أنّ دبابة إسرائيليّة متمركزة في مرتفعات شبعا، تقصف أطراف البلدة.