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لبنان

صواريخ تنفجر في الجوّ... بلدة جنوبيّة تتعرّض في هذه الأثناء لقصف إسرائيليّ

Lebanon 24
27-10-2023 | 11:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض أطراف بلدة شبعا لقصف إسرائيليّ.
 
 
وأشارت إلى أنّ الصواريخ تنفجر في الجوّ، فوق البلدة، وقد يكون مصدرها مسيّرة للعدوّ.
 
 
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كما أضافت أنّ دبابة إسرائيليّة متمركزة في مرتفعات شبعا، تقصف أطراف البلدة.
 
 
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