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لبنان

حادثة مروّعة في عكار... أطلق النار على صدره وحالته خطيرة

Lebanon 24
27-10-2023 | 11:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ك أطلق النار على صدره من بندقية صيد، داخل أرض زراعيّة في بلدة جديدة القيطع في عكار.
 
 
ونُقل إلى مستشفى الخير في المنية، وعُلم أنّ حالته خطيرة.
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وأفادت مصادر أنّه يُعاني من إضطرابات نفسيّة.
 
 
 
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