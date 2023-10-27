آخر تصريح لمسؤول بارز في "حماس": ندفع بكل القوى للقتال معنا من "الحزب" وإيران

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أكد عضو المكتب السياسي لـ"حركة حماس" موسى أبو مرزوق، أن حركة حماس "انتصرت في هذه المعركة"، مشيراً إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي التي يتم فيها أسر وقتل هذا العدد من الإسرائيليين".وأضاف أبو مرزوق أن "الحركة تدفع بكل القوى التي تريد أن تقاتل بهذه المعركة من "حزب الله" وإيران"، وذلك في رد على سؤال حول وجود أي تنسيق مع "حزب الله" في العمليات العسكرية.كذلك قال القيادي في حماس إن تكتلاً مؤيداً للقضية الفلسطينية ومدافعاً عن حماس برز مؤخراً، تمثله روسيا والصين وكثير من الأصدقاء في المنطقة.وأوضح أن الحركة تعول على أصدقائها وإخوانها من العرب لإيقاف إطلاق النار، مطالباً العالم أن يهب ليستنكر جرائم إسرائيل. (العربية)