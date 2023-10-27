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لبنان

بري يدعو اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الثلاثاء

Lebanon 24
27-10-2023 | 11:53
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، شؤون المهجرين، حقوق الإنسان، المرأة والطفل، والبيئة، إلى عقد جلسة مشتركة، العاشرة والنصف، من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي.
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