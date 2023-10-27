Advertisement

لبنان

القوى الأمنيّة منتشرة في هذه البلدة... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
27-10-2023 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1123447-638340302509808920.jpg
Doc-P-1123447-638340302509808920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المدعو "ج.ح"، وهو مصاب بطلق ناريّ، داخل منزله في بلدة البيادر - رشعين في قضاء زغرتا.
 
ورجحت المصادر أنّ  يكون الراحل قد انتحر، فيما العمل جار لتحديد أسباب الوفاة، وسط انتشار القوى الأمنيّة في المكان.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادثة موجعة في رشعين.. وفاة طفلة الــ6 اعوام بعدما التف الحبل حول عنقها
lebanon 24
28/10/2023 01:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": يقوم عناصر قوى الامن الداخلي بتسطير محاضر ضبط بحقّ اصحاب "التوك توك" المخالفين لقانون السير عند مستديرة العقبة - زغرتا
lebanon 24
28/10/2023 01:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": توجّه قوة من مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي الى سجن زغرتا فيما لم تعرف الاسباب حتى اللحظة
lebanon 24
28/10/2023 01:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مواطنين في الضنية وزغرتا.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
28/10/2023 01:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رشعين

زغرتا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
18:00 | 2023-10-27
17:24 | 2023-10-27
17:08 | 2023-10-27
16:25 | 2023-10-27
16:18 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24