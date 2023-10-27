القوى الأمنيّة منتشرة في هذه البلدة... ما القصة؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المدعو "ج.ح"، وهو مصاب بطلق ناريّ، داخل منزله في بلدة البيادر - رشعين في قضاء زغرتا.

ورجحت المصادر أنّ يكون الراحل قد انتحر، فيما العمل جار لتحديد أسباب الوفاة، وسط انتشار القوى الأمنيّة في المكان.