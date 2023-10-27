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لبنان

الأمم المتّحدة تتحدّث عن رقم كبير... كم بلغ عدد النازحين من جنوب لبنان؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 12:11
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أعلنت الأمم المتحدة، أنّ نحو 29 ألف شخص نزحوا من المناطق الحدوديّة الجنوبيّة في لبنان، جراء التصعيد مع إسرائيل.
 
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28/10/2023 01:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تشرين لبنان اما آن له ان ينتهي كتب لنا أن نعاني ازمة كل ١٥ سنة ونزوح فور نيل سيادتنا نحن شعب تطبع على الشهادة وحقق الإنتاج في اصقاع المعمورة ألم يحن الوقت ان نمارس السيادة في قراراتنا ويحقق انتظام بدل ان يكون تعطيلا .
lebanon 24
28/10/2023 01:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة فلا بد من توضيح بعض الامور نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين
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28/10/2023 01:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي: موضوع النزوح السوري بات يشكل أمراً خطيراً على لبنان وأثمن جداً الجهود التي تبذل من كافة الجهات التي تعمل على هذا الموضوع المعقد والشائك ولكن يجب معالجة هذا الموضوع بكثير من التأني والروية والابتعاد عن الأساليب التي تبدو شعبوية في بعض الأحيان
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لبنان

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