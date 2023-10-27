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لبنان

سُلّم إلى مخابرات الجيش... هذا هو قاتل الشاب عبد الرحمن عثمان

Lebanon 24
27-10-2023 | 12:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أهالي وعقلاء منطقة عين الدهب في عكار، قاموا بتسليم علي ايمن شقرا الى مخابرات الجيش فرع الشمال.

ويذكر أنّ الموقوف قتل الشاب عبد الرحمن عثمان فجر أمس في البلدة المذكورة، بعدما أطلق النار عليه من سلاح حربيّ.
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