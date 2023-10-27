أطلق النار على إبن عمّه وقتله... إليكم المعلومات الأوليّة عن الجريمة التي هزّت إهدن

قام ج.ا بقتل إبن عمّه ط.ا، بعدما أطلق النار عليه في إهدن، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم أنّ الإشكال بدأ بدخول قطيع من الغنم إلى أرض ج.أ، وقد تطوّر إلى تضارب وقيام الأخير بإطلاق النار على إبن عمّه، من مسدس حربيّ.

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وفرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائيّة إلى المكان.