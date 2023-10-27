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لبنان

تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 14:23
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89600 و90000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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