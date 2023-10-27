كيف يبدو الوضع الأمنيّ الآن عند الحدود الجنوبيّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يُلقي قنابل مضيئة قبالة بلدة ‎بليدا، ومحيط موقع رويسات العلم، وبركة النقار في مزارع ‎شبعا وتلال ‎كفرشوبا.

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